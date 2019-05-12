video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

289 مليون جنيه لتمكين المرأة من خلال قرض "مستورة"

الأحد، 12 مايو 2019 03:45 م
289 مليون جنيه لتمكين المرأة من خلال قرض "مستورة" بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

استحدث بنك ناصر الاجتماعى، عدد من المبادرات لتمكين الأسر اقتصاديا منها مشروع مستورة الممول من صندوق تحيا مصر لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة وتحويلها إلى منتجة قادرة على كسب القوت بدلا من انتظار تلقى الدعم وتم تنفيذ من 17 الف و 455 مشروع فى كافة المحافظات بقيمة 289مليون و 217 الف جنية .

 

وقام البنك أيضا بربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى من خلال مبادرة بداية جديدة والتى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى من خلال تقديم قروض للمتعافين من الإدمان لمساعدتهم فى إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم حيث تم رصد 50مليون جنيه لدعمهم وليس على المتعافين من الإدمان الا التقدم بفكرة مشروع فى حدود 100 ألف جنيه، و يتم سداد القرض على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ليبدأ المتعافى مشروعه ومن ثَمَّ تصبح لديه فرصة عمل حقيقية.

 

ويقوم البنك بدور كبير فى مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 حيث قام بإطلاق مبادرة من نوع خاص تهدف الى تدريب وتأهيل الشباب و المساهمة فى توفير فرص عمل لهم وهو مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تخصيص 100مليون جنيه لهذه المبادرة حيث يتم تدريب الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويقدم البنك قروض ميسرة بدون فائدة او مصاريف إدارية للقرض و يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أى قسط إلا بعد تعيين المتدرب فى عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله , كما تم تخصيص مبلغ 22مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعى بالتعاون مع إحدى شركات النقل الجماعى، بهدف لتشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة .

 

كما تم تقديم مشروعات لتحقق تمكينا اقتصاديا للفئات الأكثر احتياجا من خلال تحویل مستحقى الزكاة إلى طاقات منتجة حيث قام البنك بتجربة رائدة وهى تمليك وسائل الإنتاج بتملیك الفئات الأولى بالرعاية القادرین على العمل مستلزمات مشروع إنتاجى بسیط يقوم المستفید بتحدید المشروع وفق إمكانیاته البشریة والمكان المتوفر لدیه ويتم تمويل رأسمال المشروع فى صورة عینیة بدون فوائد وبضمان لجان الزكاة بنظام سداد یتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبیعة المشروع وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز شخصية مستفيد الخدمات الاجتماعية القادر على العمل ليكون معتمداً على ذاته فى كسب عيشه، واستغنائه عن الإعانات المالية.

 

كما يعمل البنك على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع خطط وسياسات البنك وذلك بتغيير نمط وظروف حياة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التى تساعدهم على التغلب على اعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادرًا على العمل الذى يلائمه هذا بالإضافة الى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم فى الحياه الاقتصادية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

غادة والى: بدء تلقى طلبات تمويل سيارات نقل جماعى من بنك ناصر

بنك ناصر الاجتماعى

مشروع مستورة

تمكين المرأة

مشروعات للمرأة

الحماية الاجتماعية

قروض للمتعافين من الادمان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة