1095 مشروعًا فى المناطق الحرة برؤوس أموال 12.5 مليار دولار

كتب على عبد الرحمن

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال تطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقًا لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

ومن بين الأعمال التى يتم القيام بها ميكنة المناطق الحرة، وفقًا لأعلى النظم والمعايير العالمية، فى إطار التسهيل على المستثمرين، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يتم الآن ميكنة إجراءات العمل على كل المناطق الحرة الحالية.

ويهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد، كما تم وضع ضوابط ولوائح جديدة توضح حق الدولة وحق المستثمر، إضافة إلى نموذج موحد وتحديث لكل العقود، وإنشاء فرع لمركز خدمات المستثمرين داخل المنطقة العامة الحرة بمدينة نصر للتسهيل على المستثمرين.

ويجرى العمل الآن على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن الخطة إنشاء مناطق فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وتجاوز عدد المشروعات فى المناطق الحرة 1095 مشروعات، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، كما أن الصادرات حققت خلال أول 4 أشهر من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.

ويجرى مسئولى محافظة القاهرة، أعمال تطوير داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر والمنطقة المحيطة بها، حيث تضم المنطقة حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل .