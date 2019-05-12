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وكيل تعليم دمياط: استبعاد ملاحظين من لجنة بامتحانات الإعدادية.

الأحد، 12 مايو 2019 02:48 م
وكيل تعليم دمياط: استبعاد ملاحظين من لجنة بامتحانات الإعدادية. وكيل تعليم دمياط يتفقد لجان الامتحانات
دمياط - معتز الشربينى
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تفقد اليوم السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، سير العملية الامتحانية بلجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، بعدد من مدارس إدارة الروضة التعليمية، مؤكدا أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تتابع لحظة بلحظة سير العملية الامتحانية، مشددة على إزالة أية معوقات لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه.

وتفقد وكيل الوزارة، لجان مدرسة غوابين الإعدادية ، والشهيد أمين غالى الإعدادية، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توافر التأمين اللازم لجميع اللجان.

وأثناء تفقده لجنة الغوابين الإعدادية استبعد ملاحظين من داخل اللجنة لعدم إنضباطها، مؤكدا على رؤساء اللجان بضرورة تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل سبل الراحة لجميع الطلاب، مشددا على منع الغش بكافة أنواعه.

وأكد وكيل الوزارة، أن الطلاب أدوا الامتحان فى اللغة الإنجليزية فترة أولى، لمدة ساعة ونصف، والتربية الدينة فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، مضيفًا أن الأمور سارت وسط أجواء مثالية هادئة مناسبة، والأسئلة واضحة وخالية من اللبس والغموض وفى مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبى للورقة الامتحانية.

واطمأن "سويلم" من خلال غرفة عمليات المديرية أن العملية الامتحانية تسير بإنضباط والتزام بكافة مدارس المحافظة، ولم ترد أية شكوى بشأن امتحانات اليوم بكافة الإدارات التعليمية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الإلتزام والتفانى فى العمل والإخلاص وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط من أجل صالح أبنائنا الطلاب ولحصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

 

 

 


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