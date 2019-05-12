وكيل تعليم الوادى الجديد: لجنة لفحص الورقة الإمتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادى

الوادى الجديد - ماهر أبو نور الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة لفحص الورقة الإمتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادى، وذلك عقب تلقى غرفة عمليات المديرية عدد من الشكاوى تفيد بصعوبة الامتحان الذى تم إجراءه اليوم لطلاب المحافظة.

وقال التداوى أنه وفى ضوء التقرير الذى ستقدمه اللجنه وثبوت وجود أى أسئلة صعبة على الطلاب سيتم توزيع الدرجات مؤكدًا إهتمامة الدائم لمصلحة الطلاب وإعطائهم حقهم كاملا .

وطمأن التداوى أولياء الأمور والطلاب أنه يتابع العمل لحظة بلحظة مع اللجنة المشكلة، وأن مصلحة الطالب هى الأهم فى المقام الأول .

وكان بعض أولياء الأمور تقدموا بشكوى من صعوبة إمتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادى والذى إنعقد اليوم لطلاب المحافظة، وتمت الاستجابة لمطالبهم بفحص الورقه الامتحانية.

كما أكدت غرفة عمليات متابعة أمتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، أنها لم ترصد أى شكاوى من صعوبة امتحان مادة الجبر والإحصاء، أن الإمتحانات تسير فى أجواء هادئة وبدون مشاكل، وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسى، كما توجد إجراءات مشددة للتصدى بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للإمتحانات .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفقد لجان الإمتحانات بمدارس "أحمد عرابى الإعدادية بنين – مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات 1 " بمدينة الزقازيق للإطمئنان على حسن سير الإمتحانات والتأكد من توفير الأجواء المناسبة لإداء إمتحان الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية .

أكد المحافظ، أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيراً إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لإداء الإمتحانات وتوفير التهوية والإهتمام بأعمال النظافة .

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 / 2019 بلغ 118981 طالب وطالبة موزعين على 664 لجنة إمتحانية فى ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، مؤكداً أن جميع الإدارات التعليمية قد إنتهت من الإستعدادات اللازمة لبدء إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدارسها ، و تم التنبيه عليهم لتحقيق كافة أوجه الإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الإمتحانات.