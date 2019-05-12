video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن بوست: ترامب وحلفائه يعملون لوقف أكثر من 20 تحقيقا يستهدفه

الأحد، 12 مايو 2019 12:56 م
واشنطن بوست: ترامب وحلفائه يعملون لوقف أكثر من 20 تحقيقا يستهدفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وحلفائه يعملون على وقف أكثر من 20 تحقيقا مستقل يجريهم الديمقراطيون حول تصرفاته كرئيس وحول أمواله الشخصية وسياسات إدارته، بحسب تحليل أجرته الصحيفة، فيما يصفه العديد من الخبراء بأنها جهود العرقلة الأكبر من قبل البيت الأبيض منذ عقود.
 
 
 
وتشير الصحيفة إلى أن استراتيجية ترامب القائمة على عدم التعاون تحولت من رفض جزئى إلى حرب تامة مع مواجهته تحقيقات متزايدة من قبل مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، وهى استراتيجية يخشى العديد من الخبراء القانونيين أنها يمكن أن تقوض السلطة المؤسسية للكونجرس لسنوات مقبلة. ويقول الديمقراطيون فى مجلس النواب إن إدارة ترامب فشلت فى الاستجابة أو الامتثال لـ 79 طلبا على الأقل لتقديم وثائق أو معلومات أخرى.
 
 
 
ولفتت واشنطن بوست، إلى أن ترامب يمنع مساعديه من الإدلاء بشهادتهم ويرفض تماما طلبات تقديم وثائق من قبل بعض اللجان. كما أنه يقيم دعاوى قضائية ضد الشركات لمنعهم من الرد على طلبات الاستدعاء، كما يستخدم الامتياز التنفيذى للاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بتقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تحقيقات روسيا بعيدا عن الرأى العام. وستنظر محكمة فيدرالية يوم الثلاثاء المقبل ما إذا كان بإمكان ترامب سحق طلب استدعاء من لجنة الرقابة بمجلس النواب يتطلب سجلات مالية من شركة المحاسبة الخاصة به.
 
 
 
وتواجه الإدارة موعدا نهائيا آخر يوم الجمعة يتعلق بطلب استدعاء لسجلات ترامب الضريبية بعدما رفضت الإدارة الكشف عنهم. وكان ترامب قد أشار أمس السبت إلى أنه سيواصل رفض الكشف عن سجلاته الضريبية لأنه يقول إنه يجرى تدقيقها من قبل مصلحة الضرائب.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يحذر من إرجاء الصين لأى اتفاق تجارى مع واشنطن بعد 2020

ترامب يطالب وزير العدل الأمريكى بالتحقيق مع جو بايدن

البنتاجون يبحث خطة طويلة المدى لدعم سياسات ترامب بشأن الهجرة

ترامب: تصنيع المنتجات الصينية فى الولايات المتحدة يُجنّبها التعريفات الجمركية

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

ادارة ترامب

الديمقراطيين

مجلس النواب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة