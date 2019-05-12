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هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة؟.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر

الأحد، 12 مايو 2019 04:00 ص
هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة؟.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: إن في زيارة القبور منافع يستحب تحصيلها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لتحصيل هذه المنافع العظيمة فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ". مسند أحمد 
 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه ففى صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ.
 
والخلاصة: أن زيارة القبور من الأعمال الصالحة كما أن الدعاء والاستغفار والصدقة عن المتوفى من الأعمال الصالحة وعلى المسلم أن يسلك هذه الأبواب جميعا.

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