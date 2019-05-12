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نداء قانونى.. دعوى أمام مجلس الدولة لمنح مواطنة براءة ذمة مالية

الأحد، 12 مايو 2019 12:00 ص
نداء قانونى.. دعوى أمام مجلس الدولة لمنح مواطنة براءة ذمة مالية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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أقامت فاطمة محمد محمود، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بمنح الطاعنة براءة ذمة من قيمة ضريبة التصرفات العقارية المطالبة بها.

اختصمت الدعوى رقم 36998 لسنة 73 قضائية، رئيس مأمورية شهر عقارى مدينة نصر.

وقالت الدعوى، إن الطاعنة تقدمت بطلب للشهر العقارى المختص لتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقود البيع الخاصة بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون الشهر العقارى، إلا أن الطاعنة فوجئت بإيقاف طلب تسجيل الحكم الخاص بها وذلك لعدم سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية.


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مجلس الدولة

الحوادث

الشهر العقارى

براءة ذمة

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