نائب رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض فنى لطلاب المدينة الجامعية..صور

أشاد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بما قدمه طلاب وطالبات المدينة الجامعية من نشاط طلابى متميز خلال العام الجامعى الجارى 2018/2019، ومنافستهم بقوة فى كافة المهرجانات والمسابقات الطلابية التى نظمتها الجامعة، بين طلابها أو مشاركتها خارج حدود الجامعة فى مختلف الأنشطة، التى نُظمت على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك، خلال افتتاح معرض فني لطلاب وطالبات المدينة الجامعية، وذلك بقاعة الأنشطة الطلابية بمبنى "5"، والمنظم تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، وأمانى أبو صغير مدير المدن الجامعية طالبات، والدكتور محمد بدر عبد التواب مدير المدن الجامعية طلبة، وعلاء أمين مدير إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية، ورباب أبو العلا رئيس وحدة رعاية الشباب طالبات وفاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة.

وقال عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية، أن المعرض يعد ثمرة ورشة فنية امتدت على مدار شهر كامل فى كل من قطاع الطلبة، تحت إشراف عصام الكر، وفى المدينة الجامعية طالبات تحت إشراف فاطمة زهراء السيد، مضيفاً أن مشاركة الطلاب تضمنت عرض لوحتين فنيتين للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، ونائبه الدكتور شحاتة غريب، إلى جانب مجسمات خشبية وأعمال أركيت إلى جانب لوحات فنية للرسم بالفحم والزيت، كما قدمن الطالبات إلى جانب اللوحات الفنية أعمال كروشيه ، وأشغال رسم على الزجاج والجرانيت .