مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تحقيق كتب اللغة للتعرف على تاريخ التأليف اللغوى

الإسكندرية جاكلين منير

يعقد مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، فى الفترة من 10 إلى 13 يونيه المقبل، دورة متخصصة فى تحقيق كتب اللغة؛ نحوًا، وصرفًا، ومعجمًا، مع التركيز على ما يتسم به النص اللغوى عمومًا من خصوصية، وما يحتاجه المحقق من أدوات وتجارب.

ويشارك في إلقاء المحاضرات، نخبة من المحققين وأساتذة الجامعات المختصين بدراسة التراث العربى المخطوط.

وتستهدف الدورة، التعرف على تاريخ التأليف اللغوى، ودراسة خصائص المخطوطات اللغوية شرقًا وغربًا، والتعامل مع بعض القضايا والمشكلات المتعلقة بتحقيق النص اللغوى، وخلق قاعدة أوسع من المحققين المتخصصين فى كتب اللغة.

جدير بالذكر، أن هذه الدورة تأتى فى إطار خطة سنوية لمركز المخطوطات تهتم بدراسة التراث المخطوط؛ فهرسةً وتحقيقًا، بالإضافة إلى الإصدارات العلمية الدورية، وعلى رأسها دورية "علوم المخطوط" التى تصدر سنويًّا.