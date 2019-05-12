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مقتل 40 حوثيا بينهم قيادات فى مواجهات عنيفة مع الجيش اليمنى بالضالع

الأحد، 12 مايو 2019 10:52 م
مقتل 40 حوثيا بينهم قيادات فى مواجهات عنيفة مع الجيش اليمنى بالضالع جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
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لقى 40 من عناصر مليشيات الحوثى مصرعهم، اليوم الأحد، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن المواجهات اندلعت بين قوات الجيش والمليشيات فى الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة شمالى المحافظة، وامتدت المواجهات إلى أسفل نقيل الشيم جنوبى منطقة مريس، ومنطقة "حمران السادة" شمالى مديرية قعطبة، والدائرى الغربى بمنطقة العباري.

كما قصفت قوات الجيش مواقع المليشيات فى منطقة "حمران السادة" ودار "السقمة" و"معزوب عامر" شمالى وغربى مديرية قعطبة، وأسفرت المواجهات والقصف عن مقتل 40 من عناصر المليشيات بينهم قيادات، وإصابة آخرين ، وتدمير دبابة وخمسة أطقم تابعة لها.

 


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