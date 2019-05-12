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مقتل 15 مسلحا لحركة الشباب الصومالية فى اشتباكات بمنطقة شابيلى الوسطى

الأحد، 12 مايو 2019 02:12 م
مقتل 15 مسلحا لحركة الشباب الصومالية فى اشتباكات بمنطقة شابيلى الوسطى حركة الشباب الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)
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أعلن الجيش الوطنى الصومالى اليوم الأحد، مقتل 15 مسلحا من حركة "الشباب " المتطرفة، وذلك خلال اشتباكات بين الجانبين بمنطقة "شابيلى الوسطى".

ونقلت إذاعة "شابيلى " الصومالية عن قائد الكتيبة "27 " بالجيش، محمد تريديشى، قوله إن الجيش استطاع هزيمة مسلحى "الشباب" فى اشتباكات دامية وقعت أمس السبت، مشيرا إلى أن القوات الصومالية دمرت قواعد عسكرية تابعة للحركة المتطرفة فى منطقة "شابيلى الوسطى"، بينما لم تعلق "الشباب" على الأنباء .

وكان الجيش الصومالى - المدعوم من بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال "أميصوم" - قد شن عمليات عسكرية ضد حركة "الشباب" خلال الأشهر الماضية فى منطقتى شابيلى الوسطى وشابيلى السفلى، حيث تمكنت القوات الصومالية من استعادة السيطرة على قريتين بمنطقة "شابيلى السفلى" فى أبريل الماضي.

يذكر أن القوات المتحالفة مع الجيش الصومالى تأمل فى القضاء على مسلحى "حركة الشباب " قبيل موعد انسحاب "أميصوم" من الصومال بحلول العام القادم " 2020" .

 


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