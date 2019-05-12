معلومة قانونية ..تعرف على حقوق الزوج فى بطلان عقد الزواج

كتبت أسماء شلبى

اشترط المشرع في عقد الزواج عدة شروط ومنها شروط شرعية وأخري قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه.

يرصد "اليوم السابع" أبرز شروط صحة عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة.

1- أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا.

2-راشدا ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين .

3- أن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.

العشرة كأن تكون الزوجة ليست بكرا وأن يكون الرجل يعاني من الجب أو العنة أو الخصاء.

4- يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد.

5- أن يتم العقد بالرضا وقع أحد الطرفين في خطأ جاز للطرف الآخر إبطال العقد.

-أبرز شروط بطلان عقد الزواج:

1-الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص .

2-والغش والتدليس.

3- سريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أوالتدليس.

- حقوق الزوج فى بطلان عقد الزواج وفق لقانون الأحوال الشخصية:

1- للزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة فهو يملك أن يطلقها وليس في حاجة إلى دعوى فسخ إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية .