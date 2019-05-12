مطار آل مكتوم الدولى بدبى يستقبل 327 ألف مسافر فى الربع الأول

(رويترز)

بلغ إجمالى عدد المسافرين عبر مطار دبى وورلد سنترال (آل مكتوم الدولى) 326 ألفا و680 مسافرا فى الربع الأول من 2019.

وعلى صعيد الشحن بحسب وكالة رويترز، تم نقل 43 ألفا و114 طنا من البضائع فى الربع الأول من العام، بانخفاض نسبته 9.3% على أساس سنوى.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين فى الربع الثانى نتيجة لإغلاق أحد مدارج مطار دبى الدولى لأعمال التطوير والتحديث، وتحول جزء من رحلات شركات الطيران إلى مطار آل مكتوم خلال فترة تطوير المدرج، التى تمتد ما بين 16 أبريل و30 مايو 2019.