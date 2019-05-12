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مصر للطيران تكثف الجسر الجوى لنقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة

الأحد، 12 مايو 2019 01:44 م
مصر للطيران تكثف الجسر الجوى لنقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة معتمرين بمطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتبت - رحاب نبيل
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تواصل شركة مصر للطيران تكثيف جسرها الجوى إلى السعودية، لنقل المعتمرين للأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، حيث تسيير الشركة على مدار اليوم الأحد، 25 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى إلى الأراضى المقدسة، لنقل حوالى 5 آلاف معتمر من مختلف المحافظات.
 
وقالت مصادر مطلعة بالصاله الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولى، إن الصالة تواصل العمل بصورة دائمة لاستقبال الوفود المغادرة، بقيادة المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وتحت إشراف الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات، لإنهاء إجراءات سفر المعتمرين على مدار الـ24 ساعة.
 
وأضافت المصادر أنه تم توفير المشروبات والتمر للمسافرين المعتمرين وذويهم لأول مرة مجانا، خلال فترة تواجدهم بالصالة ساعة الإفطار، كما تم توفير أكبر عدد ممكن من عربات نقل الحقائب للتيسير على المعتمرين. 
 
وأعلنت شركة مصر للطيران، استقبال المعتمرين فى الصالة الموسمية للحج والعمرة بالمطار، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات، وإنهاء إجراءات سفرهم فى سهولة ويسر، وتجهيز سيارات كهربائية وكراسى متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس. 
 
ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية "مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالأسكندرية، ومطار الأقصر" إلى كل من جدة والمدينة لخدمة المعتمرين. 

 


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