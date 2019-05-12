مصر تدين الهجوم الإرهابى على كنيسة فى بوركينا فاسو

كتب أحمد جمعة

أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة فى بلدة دابلو بشمال بوركينافاسو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازى لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بوركينافاسو الشقيق.

كما أكدت مصر على أن هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التى تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح فى تحقيق مآربها، مشيرةً إلى ثقتها فى تجاوز بوركينافاسو لتلك المحنة.