مصرع وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار غاز داخل مبنى سكنى شمالى موسكو

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار غاز داخل مبنى سكني في قرية تشيستزورني بضواحي مدينة روستوف شمالي العاصمة موسكو .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المكتب الصحفي للوزارة إن الانفجار وقع في مبنى سكني مكون من طابقين في قرية تشيستزورني بضواحي مدينة روستوف، مشيرا إلى أنه تم العثور على جثتين ونقل مصابين اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحة أن الجهات المختصة تقوم بفحص المبنى الذي وقع فيه الانفجار للتأكد من عدم وجود خطر لانهياره.