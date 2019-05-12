مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة النجيلية فى مطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر اصطدام سيارة به، على طريق مدينة النجيلة، غربى مرسى مطروح بنحو 70 كيلو متر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

استقبلت مستشفى النجيلة المركزى جثة هامدة مجهولة الهوية، إثر اصطدام سيارة به، حيث وصلت إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، جثة هامدة لا يوجد بها نبض أو تنفس، وبها جروح متفرقة بالرأس والجسم وكسر بالحوض مصحوب بنزيف داخلى وتوقف عضلة القلب، بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم عمل إنعاش قلبى رئوي لمدة 30 دقيقة، دون استجابة.

وتم التحفظ على الجثة وجارى نقلها إلى الثلاجة وإخطار مفتش الصحة.