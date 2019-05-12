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مصرع سائق تدخل لفض مشاجرة بكفر العرب القبلى فى المنوفية

الأحد، 12 مايو 2019 01:22 م
مصرع سائق تدخل لفض مشاجرة بكفر العرب القبلى فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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لقى سائق مصرعه، بقرية كفر العرب التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر قيام عاطل بإطلاق أعيرة نارية أصابته عن طريق الخطأ، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع سائق بكفر العرب القبلي بقويسنا .
 
على الفور، إنتقلت مباحث مركز قويسنا برئاسة المقدم أحمد خليل رئيس المباحث، وتبين أن سبب الحادث وقوع مشاجره بين عائلتين تدخل "محمود محمد على" 35 عاما، سائق لفض المشاجرة، فقام أحد طرفى المشاجرة بأطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أصابت المجنى عليه فى الصدر والعنق، فلقى مصرعه على الفور، وتم تم نقل الجثه الى مستشفى قويسنا المركزى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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