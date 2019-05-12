مركز المصالحة الروسى: المسلحون يقصفون بلدات بمحافظة اللاذقية

موسكو(أ ش أ)

قال رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين إن جماعات مسلحة قصفت - خلال الـ 24 ساعة الماضية - مراكز سكنية فى محافظة اللاذقية.

وأضاف كوبتشيشين- فى إحاطة إعلامية اليوم الأحد، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية " قام المسلحون خلال الـ 24 ساعة الماضية بقصف المناطق السكنية - جب الزور- مرتين، ورويسة اسكندر فى محافظة اللاذقية"، موضحا أن مركز المصالحة دعا قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية، إلى التخلى عن الاستفزازات، واتخاذ طريق التسوية السلمية للوضع فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.