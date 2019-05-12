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مرشح حزب اليسار الديمقراطى التركى ينسحب من انتخابات اسطنبول

الأحد، 12 مايو 2019 05:36 م
مرشح حزب اليسار الديمقراطى التركى ينسحب من انتخابات اسطنبول اقتراع _ صورة أرشيفية
اسطنبول (رويترز)
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أعلن مرشح حزب معارض فى تركيا انسحابه، اليوم الأحد، من الانتخابات التى تقرر إعادتها الشهر المقبل على رئاسة بلدية اسطنبول، فى خطوة ستساعد على الأرجح مرشح حزب المعارضة الرئيسى، الذى أُعلن فوزه فى التصويت الأصلى الذى أجرى فى مارس آذار.

وقال معمر ايدن مرشح حزب اليسار الديمقراطى فى تغريدة على تويتر "لقد انسحبت اليوم من الترشح لرئاسة بلدية اسطنبول عن حزب اليسار الديمقراطي".

وكان الانتصار المفاجئ لأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة، فى الانتخابات التى جرت فى مارس المرة الأولى خلال 25 عاما التى يخسر فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس طيب أردوغان أو أسلافه السيطرة على اسطنبول.

وأُعلن إمام أوغلو فائزا برئاسة بلدية اسطنبول فى ابريل نيسان بتفوقه على رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم بعد أسابيع من المشاحنات بشأن النتيجة وعقب إجراء إعادة فرز جزئية.

وطالب بعدها أردوغان وحزبه بإلغاء الانتخابات بزعم وقوع مخالفات واسعة. وقضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة الانتخابات يوم 23 يونيو.

وجمع ايدن، الذى وصف قرار اللجنة بأنه غير قانوني، أكثر من 30 ألف صوت فى التصويت الأصلى يوم 31 مارس. وفاز إمام أوغلو بهامش 13 ألف صوت فقط من بين 10 ملايين شخص لهم حق التصويت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أصوات حزب اليسار ستدعم إمام أوغلو فى انتخابات يونيو، لكن قواعد الحزبين الانتخابية من العلمانيين إلى حد كبير، وأشارت عدة أحزاب صغيرة إلى أنها قد تدعم الرجل اعتراضا على قرار إعادة التصويت، ونقلت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية عن حزب اليسار الديمقراطى قوله إنه لن يدفع بمرشح بديل لايدن فى انتخابات يونيو.

 


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