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مد أجل الحكم فى زيادة نفقة ابن الفنان طارق الشيخ لـ20 ألف جنيه شهريا لـ11 يونيو

الأحد، 12 مايو 2019 02:15 م
مد أجل الحكم فى زيادة نفقة ابن الفنان طارق الشيخ لـ20 ألف جنيه شهريا لـ11 يونيو طارق الشيخ-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، مد أجل الحكم فى الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقامة من ابن المطرب الشعبى طارق الشيخ لزيادة مبلغ النفقة الشهرية، لجلسة 11 يونيو.

 

كان مازن طارق الشيخ أقام دعوى طالب فيها أبيه بدفع نفقة أقارب بأنواعها وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع 3500 ألف جنيه، مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئنافا على الحكم وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريا، حيث إن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله ما بين 500 ألف إلى 600 ألف جنيه شهريا وذلك حسب تحريات المباحث.


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