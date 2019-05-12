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محكمة الزقازيق تؤيد قرار إخلاء سبيل أم قتلت نجلها بدون قصد

الأحد، 12 مايو 2019 02:10 م
محكمة الزقازيق تؤيد قرار إخلاء سبيل أم قتلت نجلها بدون قصد محامى المتهمه مع اطفالها
الشرقية – فتحية الديب
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 قرر المستشار حازم بشير، رئيس محكمة جنح مستأنف مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم، تأيد قرار محكمة جنح الزقازيق، الصادر أمس، بشأن قرار إخلاء سبيل الأم المتهمة بقتل نجلها بدون قصد أثناء تأديبه لرفضه إستذكار دروسه، بكفالة مالية 5000 جنيه، وكانت النيابة العامة قد أستنافت علي القرار أمس، وأيد قاضى المستأنف قرار إخلاء السبيل.
 
 
وحضر مع الأم المتهمة، الجلسة، المحامي محمد العجوز، وطالب للمرة الثانية بإخلاء سبيلها حرصا على الحفاظ علي أسرتها لأن زوجها متوفى وهى أم وأب لأطفالها ولم تقصد قتل طفلها بل كانت تعاقبه على شقاوته الزائدة، وخدعها السكين وإستقر فى جسده وتوفى.
 
 
 
تعود أحداث الواقعة لنهاية شهر أبريل الماضي، عندما تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله  م ع " 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى عقب وصوله مباشرة.
 
 
 
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "ج.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه وحاولت التهويش عليه بسكين لكنها جاء ت فى قلبه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت حبس الأم على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 

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