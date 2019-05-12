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محافظ كفرالشيخ: تشكيل لجنة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي

الأحد، 12 مايو 2019 12:44 ص
محافظ كفرالشيخ: تشكيل لجنة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية مدير عام التعليم العام، ومدير ادارة التعليم الثانوي، ومدير مركز التطوير التكنولوجي، ومسئول غرفة العمليات، ومدير إدارة الأمن، لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، والمرور على المدارس الثانوية على مستوى مديرية التربية والتعليم، للتأكد من المعدات الفنية والشاشات بها.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية المدارس لإجراء اختبارات الصف الاول الثانوي والتي ستكون في المقرر الذي درسه الطلاب في الصف الدراسي الثاني.

من ناحية أخرى محافظ كفرالشيخ، 6 نواب رؤساء مدن للتحقيق لعدم إعطاء تمام غرفة العمليات فى موعدها بالنوبتجية الليلية، منهم نائب رئيس مدينة دسوق عن عدم إعطائه التمام 8 صباحاً، ونائب رئيس مدينة الحامول عن عدم إعطائه التمام الساعة 2،4 صباحاً، نائب رئيس مدينة بلطيم عن عدم إعطائه التمام الساعة (4،6،8)صباحاً، نائب رئيس المصيف عن عدم إعطائه التمام الساعة (2،4،6) صباحاً، نائب رئيس مدينة سيدى غازى عن عدم إعطائه التمام الساعة 4 صباحاً، نائب رئيس مدينة برج البرلس عن عدم إعطائه التمام الساعة 12 صباحاً، بناءً على تقرير غرفة العمليات، طبقاُ لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

 

 


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