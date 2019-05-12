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محافظ قنا: توريد 63 ألفا و639 طنا من القمح للصوامع والشون بقنا

الأحد، 12 مايو 2019 03:00 ص
محافظ قنا: توريد 63 ألفا و639 طنا من القمح للصوامع والشون بقنا شونة قمح
قنا - وائل محمد
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 قال  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم توريد 63 ألفا و639 طنا و328 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة .

واكد الهجان ان عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته أثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقا لنظام الكترونى لافتا الى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 آلاف و590 طنا موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 8 شون بإجمالى طاقة تخزينية بلغت 15 ألفا و 590 طنا  .

واشار محافظ قنا الى ان إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل الى 190 ألف طن.


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