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محافظ قنا: تسهيلات للمزارعين فى أعمال توريد القمح ونعمل على إزالة معوقاتهم

الأحد، 12 مايو 2019 08:10 م
محافظ قنا: تسهيلات للمزارعين فى أعمال توريد القمح ونعمل على إزالة معوقاتهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بكافة صوامع وشون المحافظة، مؤكدا على متابعة دورية لأعمال توريد القمح بكافة مراكز وقرى المحافظة.
 
وأشار المحافظ إلى توريد  68 ألفًا و510 طنًا من القمح منذ بداية موسم التوريد  وحتي يوم السبت الموافق 11/5/2019 وانه من المتوقع توريد حوالي  190 ألف طن من الاقماح التي يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة والتي بلغت 108 ألف فدانًا، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال أعمال توريد القمح  ورصد آى معوقات وإزالتها علي الفور.
 

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