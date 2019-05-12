محافظ دمياط تناقش آليات تذليل معوقات أراضى تقسيمات الامتداد العمرانى برأس البر

دمياط معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا مع أعضاء الجمعيات وبعض ملاك قطع أراضى بالتقسيمات المعتمدة بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعدو رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندسة جيهان حسين رئيس جهاز الامتداد العمرانى والمهندس محمد يوسف مدير الادارة الهندسية برأس البر.

وتناول الاجتماع طرح كافة المعوقات التى تواجه أصحاب الأراضى وسبل تذليلها، وصرحت محافظ دمياط أنه تم الاستماع لجميع الآراء مؤكدة دراسة كافة الجوانب لحل المشكلات.

ووجهت الدكتورة منال عوض لرئيس جهاز الامتداد العمرانى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز ليضم بعض ممثلى الجمعيات والملاك والانعقاد فى أقرب وقت ممكن.