محافظ بنى سويف يتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، منطقة كورنيش النيل، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بطريق الكورنيش ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الاشغالات.

حيث تابع المحافظ أعمال التطوير الجارى تنفيذها بطريق الكورنيش، والتى تشمل توسعات على الجانب الملاصق لمجرى النيل، وإقامة حائط ساند من الدبش لحماية حواف وجوانب الطريق فى هذه الناحية، بالإضافة إلى زيادة عرض الطريق وإزالة كافة الإشغالات التى تحجب رؤية المجرى المائى للنهر وعمل ممشى علوى للمواطنين، علاوة على عمل جزيرة وسطى وإنشاء دورانات " returns " فى بعض الأماكن على الطريق لسهولة الحركة المرورية ، بالإضافة إلى عمل إنارة ديكورية.

وناقش المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، مع المهندس ناصر فراج مدير الطرق والنقل الموقف التنفيذى للأعمال والمعوقات التى قد تواجه سيرها، والذى أوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الكورنيش فى المسافة من مركز المؤتمرات وحتى شارع الروضة بطول 1 كم، حيث تتضمن أعمال التطوير توسعة طريق الكورنيش من 5 متر إلى 10 أمتار للاتجاه الواحد الذى سيضم إلى 3 حارات مرورية بأجمالى 6 حارات فى الاتجاهين، مع تقليص عرض الجزيرة الوسطى والاستفادة منها فى توسعة الجهة المقابلة للكورنيش من ناحية العمارات السكنية من خلال عمل أماكن انتظار للسيارات (عمودى أو موازي) أسفل تلك العمارات.

كما أكد المحافظ على أن التطوير ورفع كفاءة طريق الكورنيش سيمنح المنطقة إنسياب مرورى وسهولة لحركة السير بالمنطقة الحيوية، وسيمنع تكرار الإشغالات والتعديات العشوائية بالمنطقة ،والتى كانت تتسبب فى تكدس مرورى وزحام شديد على طول الكورنيش من المنطقة العلوية، حيث يعد الكورنيش المتنفس الوحيد لأهالى بنى سويف على النيل ، مشيرا إلى أن تطوير الكورنيش من أولياته وتحويل المنطقة لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم.