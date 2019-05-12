محافظ القليوبية يناقش انشاء وتجهيز محطات وسيطة لجمع القمامة

القليوبية إبراهيم سالم

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، خلال اجتماعه مع وفدا من الهيئة العربية للتصنيع، أوجه التعاون المشترك لأنشاء وتجهيز عدد من المحطات الوسيطة لجمع القمامة في إطار جهود المحافظة للقضاء علي مشكلة القمامة وتفعيل منظومة محكمة تضمن عدم وجود أي تراكمات بالشوارع.

ومن ناحيته أكد محافظ القليوبية، أن الهيئة تقوم بتنفيذ التصميمات والإشراف على التنفيذ والأعمال اللازمة له، من أعمال بنية أساسية وشراء المعدات اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، وذلك خلال برنامج زمنى محدد لضمان عدم تراكم المخلفات بعد رفعها ووجود محطة وسيطة لتجميع المخلفات، مما سيساهم في التخلص من صورة التراكمات العشوائية للمخلفات، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى لتفعيل منظومة عمل إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الشريكة.

جدير بالذكر، أن محافظة القليوبية انتهت من انشاء ثلات محطات وسيطة بمدن طوخ والخصوص وشبرا الخيمة، حيث طلب المحافظ التعاون مع الهيئة فى امداد المحطات بالمعدات اللازمة لتشغيلها.

ومن جانبهم، أكد وفد الهيئة العربية للتصنيع، أن مشاركة الهيئة فى تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات يأتى فى إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة، والاهتمام بالتخلص النهائى من المخلفات، وذلك من خلال توفير المعدات ووسائل النقل والمشاركة فى إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة.

جاء الاجتماع، بحضور ايمان ريان نائب المحافظ، واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى بالمحافظة.