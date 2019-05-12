محافظ الغربية يستعرض الاستعدادات النهائية لامتحان الصف الأول الثانوى

الغربية – مصطفى عادل

تابع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية إنهاء الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الصف الأول الثانوى إلكترونياً بواسطة التابلت داخل 124 مدرسة، وتستهدف امتحان 33065 طالب وطالبة، والمقرر بدايتها 19مايو الجاري وتستمر حتي نهاية الشهر،

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم برئاسة محافظ الغربية بحضور محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس قطاع كهرباء غرب الغربية ورئيس هيئة الإتصالات بالغربية ووكيل وزارة الصحة، للتأكيد على إنهاء كافة الإستعدادات الخاصة بالإمتحانات وتوصيل خطوط الإنترنت فيبر إلى جميع المدارس.

وأكد محافظ الغربية على التنسيق والتواصل المستمر أثناء فترة الإمتحانات بين التربية والتعليم والكهرباء والإتصالات لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان عدم إنقطاع الكهرباء أو الإنترنت، موجهاً بتوفير مولدات كهربائية إضافية بغرف السيرفرات الموجودة بالمدارس، وتشكيل فرق طوارئ من الإتصالات للتعامل الفورى مع أى إنقطاع فى خدمات الإنترنت.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالمديرية على مدار 24 ساعة يتم ربطها بمديرى الإدارات التعليمية وتكون فى تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة للمتابعة اللحظية لأعمال الإمتحانات وإزالة أى معوقات توجد فى أسرع وقت.

كما أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أن إقامة الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وورش الفنون التشكيلية والمحاضرات الدينية تعمل على إحياء التراث الثقافي والفلكلورى وتعزيز نزعة الإنتماء للوطن بصفه عامة وللمحافظة بصفة خاصة ونشر سماحة ووسطية الإسلام.

وأشار في بيان له، أنه تم تنظيم أكثر من 370 فاعلية خلال شهر رمضان الكريم تغطى جميع مدن وقرى المحافظة تضمنت عقد مجموعة من الندوات الثقافية تشمل برامج توعية بمخاطر الإدمان والأمسيات الشعرية وتنظيم عدد من ورش الفنون التشكيلية بجانب عقد العديد من المحاضرات الدينية عن سماحة الإسلام والفكر التنويري ومحاربة التطرف الديني وكذلك تقديم عروض فنية بمختلف القصور والبيوت الثقافية المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حيث تقام 27 فاعلية بالمركز الثقافى بمدينة طنطا و10 فعاليات بنادى السكة الحديد بطنطا و22 فعاليه بقصر ثقافة طنطا و10 بقصر ثقافة الطفل بطنطا و20 بقصر ثقافة المحلة الكبرى و12 بقصر ثقافة غزل المحلة و5 فاعليات بمسرح المرافق .. و15 فاعلية ثقافية ببيت الثقافة بالسنطة و10 ببيت ثقافة بسيون و7 ببيت ثقافة قطور .. وكذلك 8 فاعليات فى بيت ثقافة دهتور و8 ببيت ثقافة دلبشان و10 ببيت ثقافة السنطة .. وأيضاً 16 ببيت ثقافة كفر الزيات و10 ببيت ثقافة زفتى.

هذا بالإضافة إلى 110 فاعلية تتضمن ندوات وورش عمل ومعارض ومحاضرات تقام بالمكتبات التابعة لمديرية الثقافة بمدن وقرى المحافظة.

وتضم الفاعليات أيضاً تنظيم 21 دورة رمضانية لكرة القدم وإنطلاق دورى كرة قدم خماسى (كأس المحافظ) ودورة تنس طاولة، و 49 مسابقة تشمل دورى ثقافى دينى ومسابقات لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وتواشيح ومسابقات للفن التشكيلى عن مظاهر شهر رمضان.

وأكد محافظ الغربية على حرص المحافظة على تنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية التى تساهم فى تنمية القدرات الإبداعية للنشئ والحفاظ على الشباب ومحاربة الأفكار المتطرفة وأيضاً إستغلال طاقات الشباب بما هو نافع لخدمة الوطن.