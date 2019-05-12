محافظ الشرقية يتابع حملات إزالة التعديات ويتفقد مشروع كوبري شرويدة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء مشروع كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقاني شرويدة والجامعة بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة مبدئية 183 مليون جنيه، لفك الاختناقات المرورية داخل المدينة ولتوفير الوقت والجهد على المتجهين من وإلى محافظات القاهرة الكبرى.

وتابع موقف تنفيذ المشروع والمراحل المتبقيه منه ومسارات واتجاهات الكوبري وتجهيز الطريق البديل ورفع كفائته وتهيئته للمشاه و حركة السيارات تيسيرا على المواطنين ومتابعة أعمال إنشاء أخر قاعدة خرسانية للكوبري بالإتجاه القادم من منيا القمح إلى الجامعة .

وسيراً على الأقدام قام المحافظ ومرافقوه بتفقد مسارات وإتجاهات الكوبري مطالباً مسئول الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال مع مراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء.

في سياق متصل ، وخلال شهر أبريل ، قامت الأجهزة التنفيذية بحملات مكبره لازاله التعديات والاشغالات المخالفه بالتنسيق مع قوات الأمن ، فقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنفيذ حملة مكبره لإزالة 11 حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 7 قيراط و15 سهم كما تم رفع 70 حالة اشغال من الشوارع والطرق العامة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بإزالة 8 حالات تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 1650 متر كما تم رفع 300 حالة إشغال.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 30 حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 3435 متر كما تم رفع 30 حالة اشغال .

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتنفيذ حملة مكبره لرفع 28 حالة اشغال من الشوارع والطرق العامة.. كماقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر برفع 13 حالة اشغال من الشوارع والطرق العامة .

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة 64 حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة فدان و17 قيراط .

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 34 حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 3078 كما تم رفع 23 حالة اشغال من الشوارع والطرق العامة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الابراهيمية بإزالة 4 حالات تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 381 متر كما تم رفع 280 حالة اشغال.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بإزالة حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 105متر.

وقامت رئاسة حى أول بتنفيذ حملة مكبرة لرفع 555 حالة اشغال من الشوارع الرئيسية.

قامت رئاسة مركز ومدينة ابوحماد بإزالة 14 حالة تعدي على الاراضى الزراعية بمساحة 15 قيراط و14 سهم كما تم رفع 114 حالة اشغال من الشوارع والطرق العامة.