محافظ الدقهلية يوقع عقد اتفاق تسوية مع إحدى الجامعات الخاصة

كتب عبد الحليم سالم

وقعت محافظة الدقهلية عقد اتفاق تسوية ودية مع إحدى الجامعات الخاصة، وذلك بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووقع العقد كل من كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مع رئيس الجامعة، وذلك تكليلا لما أنجزته اللجنة المشكلة بقرار من مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 19 لسنة 2019 لإنهاء الخلاف حول قطعة الأرض المقامة عليها الجامعة، وبموجب هذا العقد تمنح الجامعة ترخيصاً بالانتفاع على ذات المساحة المقام عليها الجامعة، وقد نص العقد على تنازل الطرفين عن كافة الدعاوى القضائية المثارة، وقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة فى هذا الشأن، والتى استمرت لمدة خمس سنوات منذ عام 2014.

وأعرب كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية،عن سعادته بالتسوية الودية لهذه المشكلة والتنازل عن كافة القضايا المتعلقة بها، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة على التوسع فى الجامعة وضمان نجاح المشروع.