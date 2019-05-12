محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة يعود إلى اهتمام الرئيس بهذه الحملة

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الاحتفال الذى أقامته مديرية الصحة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة لتكريم القائمين على مبادرة 100مليون صحة بالمحافظة، بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظات.

وأكد شاروبيم أن نجاح مبادرة 100 مليون صحة يعود إلى الاهتمام الرئاسى الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المبادرة الغير مسبوقة، والتى كانت فى اولى اهتماماته، والتى تم الكشف فيها على 50 مليون مواطن مصرى فى جميع انحاء الجمهورية، وقدم محافظ الدقهلية الشكر لجميع الفرق المشاركة فى الحملة، والتى استمرت على مدار شهرين وشارك فيها 1800 فريق .

وقال محافظ الدقهلية إن أصحاب الفضل الكبير فى نجاح تلك المبادرة هم أعضاء الحملة من اطباء وتمريض فى جميع التخصصات الذين انتشروا فى ربوع المحافظة وبذلوا جهدا غير مسبوق لنجاح تلك المبادرة، وهم الجنود المجندة التى عملت ليلا ونهارا للوصول الي كل مواطن فى كل مكان فى المحافظة ولم يتوانوا للحظة حتى حققوا هذا النجاح الغير مسبوق الذى تصدرت فيه الدقهلية المركز الأول على جميع محافظات مصر.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، إن نسبة الإصابة بفيروس سي لم تتعدى 8, % فقط وأن أكثر من 120 ألف مواطن تسلموا العلاج بالمجان من الدولة، وأنه لولا الدعم المستمر من الدكتور شاروبيم ما كنا حققنا ما حققناه.

وفى نهاية الاحتفال وجه محافظ الدقهلية الشكر لكل رجال الصحافة والإعلام على الجهد المتميز الذي حققوه في المبادرة وكان لهم الفضل فى إبراز هذا النجاح وبسببه خرجت الدقهلية أمام الجميع بصورة مضيئة ومشرفة.

شهد الاحتفال المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة.