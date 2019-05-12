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محافظ الجيزة يتفقد مركزى شباب الوفاء والصفا

الأحد، 12 مايو 2019 11:41 م
محافظ الجيزة يتفقد مركزى شباب الوفاء والصفا محافظ الجيزة يتفقد مركزى شباب الوفاء والصفا
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز شباب الصفا ومركز شباب الوفاء بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات في أعمال التطوير.

وتفقد المحافظ الملعب الخماسي وحمام السباحة ونادى العلوم بالإضافة إلى المبنى الإداري بمركز شباب الوفاء واطلعا على ما يتطلبه من أعمال تطوير والتي توقفت منذ عامين.

كما تفقد أعمال التطويرات التى يتم تنفيذها بمركز شباب الصفا حيث تفقدا بمركز شباب الصفا المبنى الإداري وحمام السباحة ومنطقة الملاعب موجهاً بضرورة تصميم لوحة تتضمن أعمال التطوير التى سيشهدها المركز والإنشاءات وصالات الانشطة المختلفة والرياضات والانشطة التى سيقدمها المركز ووضعها خارج المركز لجذب العضويات الجديدة .

كما أكد محافظ الجيزة على التعاون المثمر مع وزارة الشباب فى رفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة أضافة الى السعى نحو انشاء مراكز جديدة بالمدن والمراكز التى بحاجه اليها .

 


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