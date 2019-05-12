محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير البريطاني لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الإنجليزية

البحر الأحمر- عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، جيفرى آدمز السفير البريطانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل زيادة أعداد السائحين الإنجليز الوافدين الى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر .

رحب المحافظ بالسفير البريطانى والوفد المرافق له، مؤكدا على مدى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، مشيرا إلى وجود العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف المدن المصرية .

كما أكد عبد الله، أن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال العديد من السائحين من مختلف الجنسيات، موضحاً أن البحر الأحمر تمتلك 86 الف غرفة فندقية تمتد على طول سواحلها، مشيراً أن المحافظة تحوى العديد من المزارات الدينية والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى وجود مطارين دوليين، و يتم حاليا انشاء مطار اخر جنوب مرسى علم .

كذلك أكد، أن البحر الأحمر، تعمل على الحفاظ على التوازن البيئى بين الحياة البرية والبحرية، مشيرا أن محطات الكهرباء الرئيسية لدينا تعتمد على الطاقة النظيفة المتمثلة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وأشار المحافظ، أنه تم تطوير شبكة الطرق بمختلف مدن المحافظة، و الطرق التى تربط بين المحافظات المجاورة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة السائحين، و سهولة التنقل والاستمتاع بالمناطق الأثرية بالاقصر والقاهرة، مضيفا أنه تم تطبيق منظومة المياه الرمادية لاستخدامها في ري المساحات الخضراء.

ومن جانبه، أعرب السفير عن سعادته البالغة بزيارة مدينة الغردقة الساحرة، موجها الشكر لسيادة المحافظ علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا انه سيبذل قصاري جهده لزيادة أعداد السائحين البريطانيين الوافدين الي المحافظة الساحلية .

وفي نهاية اللقاء، أهدى المحافظ السفير البريطانى والوفد المرافق له، درع المحافظة وبعض الهدايا التذكارية .