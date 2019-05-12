محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير الميادين والحدائق

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ كل ما يلزم لتحسينها ورفع كفاءتها، وذلك استعدادا لاستقبال موسم الصيف.

وشدد على الجهات التنفيذية بالاستمرار فى رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتكثيف أعمال النظافة وأعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات وكذلك زيادة حملات إزالة الإشغالات من الطرق العامة، والعمل على ظهور المحافظة بشكل مشرف، موضحا أن هدفنا هو الحفاظ على المستوى الجيد للخدمات فى كافة المجالات والقطاعات.

وفى ضوء توجيهات المحافظ، قام اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة بجولة تفقدية بنطاق أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان لمتابعة أعمال النظافة وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، وإزالة الإشغالات التى تعيق حركة المرور والمارة من الطرق العامة، وذلك بحضور الأستاذ حمدى عبد العليم، رئيس حى المنتزه أول، والعميد خالد كشك، رئيس حى المنتزه ثان.