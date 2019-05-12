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مجلة إيطالية تشيد بعلماء الآثار المصريين: مستمرون بعملهم باكتشاف الكنوز

الأحد، 12 مايو 2019 10:57 ص
مجلة إيطالية تشيد بعلماء الآثار المصريين: مستمرون بعملهم باكتشاف الكنوز مقبرة اكتشفت حديثا
كتبت فاطمة شوقى
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أشادت مجلة "جرينمى" الإيطالية بعلماء الآثار المصريين، وقالت إنهم مستمرون بعملهم بالتزام حيث ينفذون كل شهر العديد من المهام الجديدة فى الصحراء لاكتشاف الكنوز الخفية.
 
وأشارت المجلة إلى أن فى فبراير 2019 تم اكتشاف مقبرة قديمة فيها ما لا يقل عن 40 تابوتا يحتوى على موميات، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه يعتقد أنها تنتمى إلى كاهن كبير.
 
كما تم اكتشاف مجموعة المقابر على بعد حوالى 150 ميلا جنوب القاهرة، بالقرب من النيل ومدينة المنيا. وقد قام علماء الآثار بتأريخ المقابر إلى 2300 قبل الميلاد تشمل الاكتشافات من المقابر الموجودة تحت الأرض ما لا يقل عن 40 تابوتا وآثارا ثمينة أخرى تضم أكثر من 1000 تمثال من التماثيل والجواهر والفخار.
 
وأشارت المجلة إلى أن فى مصر القديمة كانت هناك العديد من الحيوانات التى تعيش كآلهة، وعلى رأسهم القطط حتى قام المصريون القدماء بتصنيع مومياوات مثل قطط "بوباستيس".
 
وقالت المجلة "لا يمكن تصديقه، ولكنه صحيح، المصريون القدماء كانوا يصنعون مومياوات القطط تكريما لباستيت.      
 

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