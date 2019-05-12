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الأحد، 12 مايو 2019 11:08 م
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ماليزيا تُدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة

ماليزيا تُدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة

الأحد، 12 مايو 2019 11:00 م
ماليزيا تُدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة جانب من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة _ صورة ارشيفية
كوالالمبور أ ش أ
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أدانت ماليزيا بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، متعهدة بتقديم مساعدات إنسانية لأهالى قطاع غزة إذا كانت فى حاجة إليها.

وأكد نائب وزير الخارجية الماليزى مرزوقى يحيى، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل تقديم مساعداتها ومساهماتها الإنسانية للفلسطينيين الذين تضرروا جراء العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الماليزى - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية - أنه منذ بداية العام الحالى أرسلت الحكومة الماليزية معدات طبية بقيمة 1.5 مليون رنجيت ماليزى "نحو 361 ألف دولار" إلى المستشفيات فى قطاع غزة.

وأوضح أن بلاده قدمت بشكل مستمر المساعدات من خلال منظمات غير حكومية فضلاً عن الصندوق الإنسانى الذى أطلقته المنظمات، وسوف نتواصل مع السفارة الفلسطينية فى ماليزيا وإذا كانت غزة بحاجة إلى متطلبات ضرورية فسوف نعمل على تقديمها.

وأشار إلى أن أكبر أنواع المساهمات التى قدمتها ماليزيا هى المعدات الطبية، مضيفاً أن بلاده بصدد محاولة توفير أدوات المدارس للأطفال الفلسطينيين.

 


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