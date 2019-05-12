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لمزارعى الطماطم.. حزمة إجراءات لـ"الزراعة "لزيادة الإنتاج..تعرف عليها

الأحد، 12 مايو 2019 05:00 م
لمزارعى الطماطم.. حزمة إجراءات لـ"الزراعة "لزيادة الإنتاج..تعرف عليها زراعات الطماطم - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أصدرت  الإدارة  المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، حزمة من الإجراءات والإرشادات  الفنية لزيادة  إنتاج الطماطم الصيفية والمعروض بالأسواق خلال الشهر  الجارى .

 

 وأكد تقرير  المحاصيل الزراعية ،أن من أهم  العمليات الجيدة  فى متابعة محصول الطماطم الصيفى، استمرار خدمة الزراعات الصيفية المبكرة من عزيق ورى ومكافحة ، إضافة دفعة السماد الأخيرة 200 كجم نترات كالسيوم أو 150 كجم نترات نشادر، الرى المنتظم مع الحرص لعدم وصول المياه إلى موضع الثمار .

 

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه  من أهم الممارسات  الجيدة أيضا لمتابعة محصول الطماطم، إضافة الدفعة الثالثة من السماد بمعدل ( 200 كجم سلفات نشادر + 50 كجم سلفات بوتاسيوم ) للفدان للعروة الصيفية العادية، الاهتمام بمكافحة سوسة الطماطم وديدان الثمار، بدء زراعة العروة الصيفية المتأخرة للطماطم فى غرب الدلتا.

فيما تواصل الإدارة العامة للخضر بالإدارة  المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها     المرورية على  جميع  الخضروات لزيادة الإنتاج  المعروض فى الأسواق، وزيادة الإنتاج الكمى والكيفى خلال الفترة الحالية، من خلال تكثيف حملاتها المرورية على حقول الخضروات ، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين.

 


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