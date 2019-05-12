video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب أولى ثانوى.. 10 خطوات للدخول على منصة الامتحان الإلكترونى

الأحد، 12 مايو 2019 08:18 م
لطلاب أولى ثانوى.. 10 خطوات للدخول على منصة الامتحان الإلكترونى طلاب ثانوى -أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

لطلاب أولى ثانوى، تعرفوا على طريقة تسجيل الدخول على منصة الامتحان وكيفية حل الأسئلة على منصة الامتحان، فى 10 خطوات.

1ـ تسجيل الدخول من على جهاز التابلت.

2ـ يقوم الطالب بفتح منصة الامتحان.

3ـ يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور.

4ـ يكتب الطالب كود الامتحان الذى يمنحه له المراقب فى اللجنة.

5ـ كود الامتحان مكون من 9 أرقام.

6ـ الضغط على أيقونة بدء التسجيل للدخول على الامتحان.

7ـ بعد الدخول على أيقونة الامتحان سوف يتم البدء فى تحميل الأسئلة.

8ـ يظهر المؤشر الزمنى الوقت المتبقى لانتهاء الامتحان .

9ـ يوجد 3 أنواع من الأسئلة المختلفة فى الامتحان "اختيار من متعدد والأسئلة المقالية وأسئلة تحتاج إلى استخدام لوحة المفاتيح".

10ـ بعد انتهاء الامتحان يمكن للطالب الضغط على أيقونة المراجعة لإظهار جميع أرقام الأسئلة لمشاهد الأسئلة التى تم الإجابة عليها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقييم شامل لقدرة سيستم الامتحان الإلكترونى ومتابعة لملاحظات أولياء الأمور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

إجراء تقييم لقدرة التحمل لنظام امتحان الصف الأول الثانوى غدًا الأحد

التربية والتعليم

منصة الامتحانات الالكترونى

كيفية الدخول على أسئلة الامتحان

اخبار اليوم

اخبار مصر

امتحان اولى ثانوى

الامتحان الإلكترونى

امتحانات اولى ثانوى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة