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لبنان يعلن حدادا رسميا على وفاة البطريرك المارونى السابق نصر الله صفير

الأحد، 12 مايو 2019 02:47 م
لبنان يعلن حدادا رسميا على وفاة البطريرك المارونى السابق نصر الله صفير رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ
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أصدر رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مذكرة بإعلان الحداد الرسمى على البطريرك المارونى السابق الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، والذى توفى فجر اليوم عن عمر يناهز 99 عاما.
وتضمن قرار الحريرى أن يتم إعلان الحداد الرسمى يومى الأربعاء والخميس المقبلين، تنكس خلالهما الأعلام على سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات في لبنان، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب والحدث.
كما تقرر أن يكون يوم تشييع جثمان البطريرك المارونى الراحل، الموافق الخميس المقبل، يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.


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