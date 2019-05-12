كوريا الجنوبية تطور روبوتات قتالية للحروب المستقبلية

سول (أ ش أ)

قال متحدث باسم وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية تخطط لبدء تطوير الروبوتات القتالية على صورة البشر والحيوانات والحشرات، التى "ستغير ميزان القوى فى حرب المستقبل".

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث قوله إنه عند إنشاء روبوتات قتالية، يخطط علماء كوريا الجنوبية لاستخدام تقنية تعرف باسم المحاكاة الحيوية تسمح بنسخ وظائف الكائنات الحية الفريدة.

وقال ممثل وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية "الروبوتات ذات البيانات الحيوية ستغير ميزان القوى فى حرب المستقبل، ومن المتوقع أيضًا أن يكون للتكنولوجيات المرتبطة تأثير إيجابى على صناعة الدفاع".

ومن المتوقع أن تصبح الروبوتات العسكرية - التى تم إنشاؤها على صورة الطيور والثعابين وغيرها من المخلوقات - جزءا من القوات المسلحة للبلاد. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة الموضوعة، فيمكن أن يبدأ استخدام هذه الروبوتات فى كوريا الجنوبية فى عام 2024.

ووفقا لممثل وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية، فمن المخطط استخدام الروبوتات القتالية فى عمليات البحث والإنقاذ والاستخبارات.