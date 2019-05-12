video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 08:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين

الأحد، 12 مايو 2019 07:51 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين الصلاة بالمسجد الاقصى
أ ش أ
إضافة تعليق

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، لإخراج المعتكفين منه.

 

وأفاد شهود عيان بأن ضباطا وأفرادا من القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحموا المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة التراويح والوتر بحوالي نصف ساعة، وأخرجوا كافة الشبان المعتكفين في الأقصى منه.

 

وأضاف الشهود أن الضباط هددوا المعتكفين وعددهم حوالي 50 شابا بالاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى في حال عدم الخروج الفوري منه.

 

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز في ساحات المسجد الأقصى لتفريق جموع المعتكفين، مشيرة إلى أنها قامت بإخراجهم بالقوة.

 

 

وأدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى المبارك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال الإسرائيلى

40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلى وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فيديو.. السيطرة على حريق بالمصلى المروانى فى المسجد الأقصى

اسرائيل

المسجد الاقصى

معتكفون

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

رمضان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة