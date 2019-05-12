video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. حملات تموينية مكبرة لاستهداف الأسواق ومحاربة الغلاء فى رمضان

الأحد، 12 مايو 2019 06:32 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة لاستهداف الأسواق ومحاربة الغلاء فى رمضان حملات تموينية مكبرة لاستهداف الاسواق
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسوان: تشديد الرقابة التموينية على "سوبر ماركت أهلا رمضان"

الرقابة التموينية بالشرقية تضبط مصنعا للخل يستخدم مواد مجهولة المصدر

التموين

حوادث

الحوادث

اخبار الحوادث

رقابة الاسواق

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة