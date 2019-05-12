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فيديو.. الشرطة تحرر طفل اختطفه مجرمين لمساومة أسرته بالمال فى سوهاج

الأحد، 12 مايو 2019 07:43 م
فيديو.. الشرطة تحرر طفل اختطفه مجرمين لمساومة أسرته بالمال فى سوهاج الشرطة تحرر طفل مختطف
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل بسوهاج، بغرض طلب فدية وإعادته سالماً لأسرته.
 
 
جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من أحد الأشخاص ( مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة القسم ) بغياب ابنه  ( 10 سنوات  طالب بالمرحلة الإبتدائية) عقب خروجه من المنزل متوجهاً إلى المدرسة، وأضاف أنه أثناء قيامه بالبحث عنه قرر له أحد الأشخاص بمشاهدته لسيدة وشخص مجهولان حال قيامهما بإصطحاب الطفل من أمام المدرسة داخل سيارة ملاكى وإنصرفوا .
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن الوطنى والأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة أربعة أشخاص (ربتى منزل شقيقتين إحداهن جارة المبلغ ، طالبين - مقيمين بسوهاج ) فتم ضبطهم.
 
 
 
 

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