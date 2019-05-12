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الأحد، 12 مايو 2019 06:00 م
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فى اليوم العالمى للتمريض.. 8 مطالب أساسية لملائكة الرحمة فى عيدهم

الأحد، 12 مايو 2019 06:00 م
فى اليوم العالمى للتمريض.. 8 مطالب أساسية لملائكة الرحمة فى عيدهم ممرضات - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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يحتفل العالم كله، فى اليوم الثانى عشر من شهر مايو، من كل عام، بالعاملين بمهنة التمريض، باعتبارها واحدة من أهم المهن الطبية.

وفى احتفال التمريض، باليوم العالمى للتمريض، خلال هذا العام، حددوا مجموعة من المطالب الخاصة بهم، هى:

  1. زيادة سعر النوبتجية، حيث تقدر قيمتها الساعة واحدة بجنيه فقط.
  2. زيادة بدل العدوى، والذى تتراوح قيمته من 16 إلى 30 جنيه.
  3. تدريب فرق التمريض بالخارج، لتبادل الخبرات.
  4. تطوير مناهج التعليم، فى مجال التمريض.
  5. تحسين صورة التمريض، لدى المجتمع، وعدم الإساءة للمهنة فى الأعمال الفنية.
  6. علاج أسباب تسرب فرق التمريض من القطاع الحكومى، والذى أدى إلى وجود عجز.
  7. تحمل الحكومة لمصروفات الدراسات العليا، من ماجستير ودبلوم ودكتوراه.
  8. إقرار قانون مزاولة مهنة التمريض، للحفاظ على حقوق العاملين به.

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