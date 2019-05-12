فى اليوم العالمى للتمريض.. 8 مطالب أساسية لملائكة الرحمة فى عيدهم

كتبت آية دعبس

يحتفل العالم كله، فى اليوم الثانى عشر من شهر مايو، من كل عام، بالعاملين بمهنة التمريض، باعتبارها واحدة من أهم المهن الطبية.

وفى احتفال التمريض، باليوم العالمى للتمريض، خلال هذا العام، حددوا مجموعة من المطالب الخاصة بهم، هى: