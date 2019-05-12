video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فريق أطفال بلامأوى ينقذ مسن فى الدقى ويعيده لأسرته

الأحد، 12 مايو 2019 11:58 ص
فريق أطفال بلامأوى ينقذ مسن فى الدقى ويعيده لأسرته فريق أطفال بلامأوى ينقذ مسن فى الدقى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

نجح فريق أطفال بلامأوى فى إنقاذ مسن وإعادته لاسرته وتبين خلال دراسة الحالة، التى قام بها الفريق أن المسن  "حسين . أ " البالغ من العمر 62 عاما  مقيم أعلى كوبرى الدقى مصاب ببعض الكدمات  فى أماكن متفرقة بجسده ويعانى من بعض الاضطرابات النفسية.

وعلى الفور تدخل فريق أطفال بلامأوى لتقديم يد العون للمواطن وإعطائه ملابس وتم اصطحابه لأحد المستشفيات بالدقى، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليه وعمل الأشعة اللازمة للاطمئنان على صحته.

وبعد جلسة نفسية، تبين أن المسن المذكور قادم من محافظة السويس، وقد تم اصطحابه لدار الفريد لتقديم كل أنواع الرعاية النفسية والصحية، وقد اتضح أن أسرة المواطن تبحث عنه وقد قاموا بعمل إعلان يفيد بتغيبه وأنه يعانى من مرض الزهايمر، وعلى الفور تم التواصل مع الأسرة وتم تسليم المواطن لأسرته، وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا لحماية الأطفال والكبار بلاماوى فى 14 محافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التضامن تتعامل مع 9043 مشرداً وطفل بلا مأوى

التضامن: تعاملنا مع 8389 مشردًا وطفلاً بلا مأوى

فريق أطفال بلامأوى

إنقاذ مسن

إعادته لاسرته

الدقى

إعادة مسن لاسرته

اخبار مصر

اخر الأخبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة