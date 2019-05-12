فرنسا تفرج عن صهر الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على

باريس /أ ش أ/

أفرج القضاء الفرنسي، اليوم الأحد، عن بلحسن الطرابلسى صهر الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن علي، شرط ألا يغادر الأراضى الفرنسية قبل النظر فى طلب تسلمه من جانب تونس.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن القضاء الفرنسى قرر الإفراج عن بلحسن الطرابلسي، وهو أخ ليلى الطرابلسى زوجة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علي، بشرط ألا يغادر الأراضى الفرنسية قبل أن تنظر تونس فى طلب تسلمه.

يشار إلى أن بلحسن الطرابلسى حصل على الإفراج أواخر شهر مارس، بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو، إلا أنه وبناء على طلب تسليم من تونس، وضع رهن الإيقاف مجددا.

واعتقل الطرابلسى فى منتصف مارس جنوب فرنسا ووضع قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال فى صفوف العصابات المنظمة واستخدام وثائق مزيفة، وكذلك بسبب الدخول غير القانونى لفرنسا، حيث كان يعيش تحت هوية مزورة بجواز سفر إيرلندي، بعد مغادرته كندا التى لجأ إليها بعد الثورة التونسية فى يناير 2011.