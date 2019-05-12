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فحص 29 ألف و584 وافدًا خلال مبادرة الرئيس لمسح وعلاج غير المصريين من فيروس سى

الأحد، 12 مايو 2019 01:01 م
فحص 29 ألف و584 وافدًا خلال مبادرة الرئيس لمسح وعلاج غير المصريين من فيروس سى مبادرة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام
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تمكنت مبادرة مسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سى"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من فحص 29 ألف و584 وافدًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتستهدف المبادرة التى تم إطلاقها رسمياً فى الأول من شهر مايو الحالى وتستمر حتى سبتمبر المقبل، مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، بـ 309 نقطة مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان.

ومن أكثر الجنسيات التى ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، ويتم إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.

وتم مد فترة عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة" للمصريين،  فى 309 نقطة مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح فى المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019.

ويمكن التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة  www.stophcv.eg والذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.

جدير بالذكر أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد توجهت بالشكر لمصر لما تقدمه من خدمات صحية بالمجان إلى اللاجئين وملتمسى اللجوء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مشيدةً بما تقدمه مصر من مبادرات صحية منها: تطعيمات ولقاحات شلل الأطفال وحملة القضاء على الطفيليات المعوية ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، إضافةً إلى "100 مليون صحة".


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