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غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأحد، 12 مايو 2019 02:00 ص
غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية امتحانات الازهر - ارشيفية
كتب لؤى على
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تنطلق غدًا الاثنين اختبارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، حيث إنه من المقرر انتهاء اختبارات الشهادة الابتدائية فى التاسع عشر من مايو، فيما تنتهى اختبارات المرحلة الإعدادية فى يوم 20 مايو الحالى.

 

وفى هذا الإطار تتواصل استعدادات المناطق الأزهرية لاختبارات الشهادات؛ حيث شدد رؤساء المناطق على ضرورة إنهاء جميع الاستعدادات قبل بدء الامتحانات، وتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب فى جو يسوده الهدوء، مع تذليل أية معوقات أمام الطلاب.


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