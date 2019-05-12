عقد مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى القاهرة 12 يوليو المقبل

كتب محمود راغب

ينطلق فى القاهرة المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، يومى 12 و13 يوليو المقبل، وذلك استجابة لمطلب عدد كبير من المصريين فى الخارج من ممثلى الكيانات بعقد المنتدى تزامنًا مع الإجازة الصيفية حتى يتمكنوا من المشاركة.

ويضم المؤتمر على عدد من المحاور فى مقدمتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج، ويعد فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم فى الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة، فضلًا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق استثمارى بالخارج.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التى تحمل اسم مصر بالخارج، لما لهم من دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.